Tempo melhora em SC mas alerta para ressaca continua

SÃO PAULO - O tempo começou a melhorar em Santa Catarina, nesta quarta-feira, 19, com a frente fria se afastando para o litoral do sudeste do país, depois de provocar um forte temporal que atingiu o Estado entre a noite de ontem e madrugada de hoje.

A passagem do ciclone extratropical, com vórtice ciclônico em níveis médios e altos da atmosfera sobre Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, mantém a variação de nuvens com chuva por alguns momentos que alterna com períodos de abertura com presença de sol.

A intensidade do vento diminui com rajadas de 40 a 50km/h no Planalto Sul e Litoral Sul devido ao deslocamento do ciclone extratropical para o mar, permanecendo o estado de alerta para ressacas.

Os ventos permanecem com intensidade moderada a forte entre 40 e 50km/h próximo a costa e de 90 a 100km/h em alto mar, afastado da costa, deixando o mar muito agitado no litoral catarinense, com picos de onda de 2,5 a 3,0 metros.

Na área oceânica do Rio Grande do Sul, o mar deve ficar muito agitado a grosso, com ondas de 3 a 4,5 metros, com ressaca entre esta quarta-feira e quinta-feira, 20, segundo a Defesa Civil.