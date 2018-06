Tempo não muda e frente fria só chega à capital no sábado

O tempo não muda na capital paulista nesta quinta-feira, 13, que terá sol forte, calor e máxima de 29 graus. O ar quente e seco predomina e o céu continua com poucas nuvens. Não chove e a umidade continua baixa. O tempo só deve mudar no sábado, 15, quando as nuvens aumentam com a chegada de uma frente fria. Chuva, só a partir da tarde de domingo, quando a máxima prevista para a capital é de 26 graus. Umidade do ar chega a 12% na zona leste de SP A massa de ar seco e quente dificulta o deslocamento de uma frente fria, inibe a formação de nuvens e o sol aparece forte, ainda com baixa umidade, na maior parte do Sul, do Sudeste e do Nordeste, em todo o Centro-Oeste, no sul de Rondônia, no leste do Pará e no Tocantins. Nesta quinta, a frente fria que chegou ao Brasil só causa pancadas de chuva a qualquer hora do dia no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no nordeste de Minas Gerais, no litoral leste nordestino e no Agreste. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva, na maior parte da Região Norte.