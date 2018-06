Tempo permanece estável até o início do carnaval O tempo não muda até o começo do carnaval, com sol, calor e chuva de verão à tarde. As temperaturas ficam entre 19 e 31 graus até sexta-feira na Grande São Paulo, segundo o meteorologista da empresa Climatempo André Madeira. Uma frente fria passa rapidamente pelo Estado de São Paulo no sábado de carnaval, organizando nuvens carregadas que provocam chuvas e trovoadas, mas o sol ainda aparece entre muitas nuvens pela manhã. A máxima prevista é de 29 graus na capital e a chuva se estende pela noite. No domingo, com a chegada de uma massa de ar mais seco, as nuvens diminuem, o sol brilha forte e não chove. A madrugada fica mais fresca, com máxima de 17 graus na cidade de São Paulo. O tempo continua ensolarado e esquenta um pouco mais na segunda e na terça-feira. O aquecimento pode provocar chuvas rápidas e isoladas à tarde na capital e no litoral. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 19,7 e máxima de 27,6 graus na estação do Mirante de Santana, na zona norte.