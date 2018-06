Tempo será abafado com chuvas no final da tarde em SP

O clima na cidade de São Paulo deve ficar abafado nesta terça-feira, 5, com sol entre nuvens e temperaturas máximas acima dos 30ºC, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No final da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com potencial de alagamentos.

Nos próximos dias o tempo segue abafado com sol e variação de nuvens na capital. As temperaturas variam entre mínimas de 20ºC e máximas de 28ºC, e continua a chover de forma concentrada no período da tarde.

Temporal

Na tarde de segunda-feira, 4, as estações meteorológicas registraram altos índices pluviométricos em apenas uma hora de chuva. A média em toda a capital paulista chegou a 20,7 mm, o que equivale a 8,66% da média prevista para o mês, de acordo com dados do CGE.

A região que recebeu o maior volume de chuva no período, até as 19 horas, segundo o CGE, foi próximo à Praça da Sé, onde foram computados 87,5 mm de chuvas. Por volta das 15h05, o Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul, registrou ventos de rajada que atingiram 86 km/h.

Em apenas quatro dias choveu 67,7mm, ou 28,32% do esperado para o mês janeiro.

Previsão para o País

As pancadas de chuva atingem novamente grande parte do País nesta terça-feira, principalmente a região sul, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O dia será nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Em algumas localidades poderá chover forte, com descargas elétricas e acúmulo significativo. Não se descarta a ocorrência de queda de granizo em algumas áreas.

No norte da Bahia, interior do Piauí, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba e sul do Ceará também poderá chover localmente forte devido à presença de um vórtice ciclônico de altos níveis. O dia terá sol e poucas nuvens no norte do Rio, Espírito Santo, leste e nordeste de Minas, no sul da Bahia, no centro-norte de Roraima, centro do Maranhão, norte do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte, noroeste do Pará e oeste do Amapá.

No litoral norte de São Paulo, no noroeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso haverá sol e possibilidade de pancadas de chuva. Nas demais áreas do país haverá sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuva. As temperaturas não terão mudanças significativas.