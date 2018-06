Temporais deixam um morto e estragos em 14 cidades catarinenses

FLORIANÓPOLIS - Os fortes temporais e chuvas de granizo que atingem Santa Catarina desde quinta-feira, 8, provocaram estragos em 14 cidades. No meio-oeste, um homem morreu atingido por um raio. Na Serra, dois rios transbordaram. No oeste do Estado, houve destelhamentos, enquanto na região norte, fios e postes de energia foram danificados pelo vendaval, deixando a população sem luz. Os moradores do litoral, por sua vez, vem sofrendo com fortes descargas elétricas.

A Defesa Civil ainda não sabe o número de desabrigados, e a previsão é de que os temporais cessem apenas na segunda-feira, 12.

O secretário da Defesa Civil, Milton Hobus, explica que o período inspira cuidados por causa da influência do fenômeno El Niño. O maior temor são as inundações no Vale do Itajaí, que provocaram as grandes enchentes de Blumenau em 2008 e 2011, com picos no Rio Itajaí-Açu de 11,52 metros e 12,80 metros, respectivamente.

A prefeitura de Blumenau divulgou que o nível do rio é de 4,2 metros. Mas a previsão é 280 milímetros de chuvas nos próximos três dias, o que coloca o município em situação de alerta em plena Oktoberfest.

O município mais afetado, até o momento, é Lebon Régis, no meio-oeste catarinense: 318 residências foram seriamente danificadas, 1.575 pessoas foram afetadas por estragos menores em suas casas e um agricultor da Fazenda Rio dos Patos morreu nesta quinta-feira ao entardecer, atingido por um raio.

O prefeito de Lebon Régis, Ludovino Labas (PSDB), decretou situação de emergência e aguarda reconhecimento dos governos estadual e federal para acessar os recursos de reconstrução.

Também bastante afetada foi Lages. Os Rios Carahá e Passo Fundo transbordaram e atingiram sete bairros da cidade serrana. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira, 9, por causa dos alagamentos. A cidade registrou o maior acúmulo de chuvas do Estado nas últimas 24 horas, 102 mm.