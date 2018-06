Temporais devem atingir dez Estados, alerta Defesa Civil As defesas civis de dez Estados de quatro regiões do País divulgaram um alerta nesta sexta-feira quanto à possível ocorrência de temporais entre esta sexta-feira, 13, e domingo, 15. Ainda nesta sexta, na região Norte, áreas de instabilidade dão origem a nuvens carregadas e profundas que provocarão pancadas de chuva no Amazonas e no norte do Tocantins. No nordeste e leste do Amazonas, há risco de temporais com raios e ventos de até 50 quilômetros por hora. No Nordeste, também nesta sexta, áreas de instabilidade vindas do oceano formam nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva no Maranhão; no litoral de Sergipe; no litoral e Recôncavo Baianos e na região de Lauro de Freitas, município localizado na região metropolitana de Salvador. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado por descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, principalmente, no litoral e norte do Maranhão. Já na região Sudeste, entre esta tarde e noite, áreas de instabilidade associadas à frente fria no litoral formam nuvens carregadas que provocarão pancadas de chuva na zona da mata e no sul de Minas Gerais; no centro-sul fluminense e em boa parte do Estado de São Paulo. Em alguns momentos, há risco de temporais com raios e ventos de até 60 quilômetros por hora, principalmente, no sul, litoral e centro-leste do Estado de São Paulo. Entre sábado e domingo, áreas de instabilidade associadas à atuação de uma frente fria na região Sul provocarão pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado por descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. Os alertas foram baseados em informações do Centro Nacional de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).