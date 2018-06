Temporais devem atingir nove Estados e o Distrito Federal Áreas de instabilidade sobre o Sul e o Centro-Oeste do País devem provocar chuva forte em nove Estados e no Distrito Federal, entre esta sexta-feira, 3, e segunda, 6, conforme alertas enviados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração. Entre a noite desta sexta e domingo, 5, os temporais devem atingir Minas Gerais, e entre a noite de sábado, 4, e segunda o Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo devem haver pancadas de chuva no Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Entre domingo e segunda os Estados de Santa Catarina e do Paraná devem ser atingidos pela chuva. A possibilidade de queda de granizo no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina não está descartada. Em alguns momentos a chuva poderá vir acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora, principalmente no sul, centro e leste do Mato Grosso e no norte e oeste de São Paulo.