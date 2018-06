Temporais devem atingir oito Estados e o DF nesta semana Oito Estados e o Distrito Federal foram alertados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto a possível ocorrência de chuva forte entre esta terça-feira, 16, e quinta-feira, 18. De acordo com a Sedec, ainda nesta terça os temporais devem atingir o Distrito Federal, o norte e o oeste do Paraná. Até quinta as tempestades atingirão também o leste e o centro do Paraná. As chuvas fortes atingirão o Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins entre esta terça e quarta. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada de descargas elétricas no Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins. O temporal também poderá ocasionar descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora no Distrito Federal, principalmente no sul de Goiás, no centro, norte e leste do Mato Grosso do Sul e no centro-sul do Mato Grosso. Já no Estado do Paraná, as rajadas de vento poderão atingir 70 quilômetros por hora. Portanto, a Sedec orienta que a população evite áreas de alagamento e locais com pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Alerta-se, também, para o risco de deslizamento de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).