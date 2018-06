Temporais devem atingir quatro Estados nesta quarta-feira

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as Defesas Civis de quatro Estados para a possível ocorrência de chuvas fortes. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade De acordo com a Sedec, nesta quarta-feira, 10, os temporais devem atingir os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Roraima. Em alguns momentos a chuva poderá ser acompanhada por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A possibilidade de queda de granizo não está descartada em áreas isoladas no Estado do Paraná. A Sedec recomenda atenção especial e redobrada nas áreas de encostas e morros, pois devido às freqüentes chuvas, o solo está bastante encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos. Além disso, a população deve evitar áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).