Temporais já deixaram 150 mortos no Sul e Sudeste do País

As fortes chuvas que assolam as regiões Sudeste e Sul do País desde novembro já deixaram 150 mortos nos Estados de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses números incluem os corpos encontrados nesta quinta-feira, 7.

De acordo com a secretária nacional da Defesa Civil, Ivone Valente, os temporais, que atingiram 486 municípios nos seis Estados, ainda deixaram 16.041 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 50.456 desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.