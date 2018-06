Temporais provocam estragos em 13 cidades de Santa Catarina

Ao menos 13 cidades de Santa Catarina registraram prejuízos com a ocorrência de fortes chuvas com granizo e vendaval entre as tardes de terça e quinta-feira, segundo o Departamento Estadual de Defesa Civil (DEDC). De acordo com levantamento realizado pelos órgãos municipais, mais de 300 casas foram danificadas, além de construções públicas e particulares, como postos de saúde e comércio, deixando 314 pessoas desalojadas e 108 desabrigadas.

Os municípios afetados são Abelardo Luz, Ascurra, Campo Belo do Sul, Canoinhas, Irani, Irineópolis, Itaiópolis, Jaborá, Major Vieira, Monte Castelo, Ouro Verde, Papanduva e Porto União. Destes, Irani e Papanduva já decretaram situação de emergência. O governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Defesa Civil, irá liberar o total de R$ 165 mil a quatro municípios já vistoriados pelo órgão.