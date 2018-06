Temporal causa 1 morte e faz teto de lojas desabar

O temporal que atingiu São Paulo no fim da tarde de ontem deixou pelo menos um morto e causou tumulto em dois dos principais shoppings paulistanos, com direito a saque. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Americanópolis, na zona sul, uma pessoa ainda não identificada morreu ao ser levada no meio da rua por uma enxurrada. Foram registrados 55 pontos de alagamento em toda a cidade. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) declarou estado de atenção em todas as regiões da capital entre 18 e 22 horas. O Aeroporto de Congonhas chegou a ficar fechado por 15 minutos no final da tarde. Os frequentadores do Shopping Interlagos, na zona sul, viveram momentos de pânico por volta das 18h30. Um corredor do shopping precisou ser interditado - 49 lojas e quiosques fecharam suas portas mais cedo - após a queda de parte do teto de gesso em frente à loja de roupas C&A e um vazamento que inundou outras lojas próximas. De acordo com a Polícia Militar, o problema atingiu pelo menos duas: a de roupas Khelf e a de sapatos Dunne?s. "Parecia cachoeira. Era água de todo lado. As luzes se apagaram", conta a vendedora da Khelf Maria Márcia Santana. "Achei que fosse desabar tudo." Leonardo Júnior da Silva Carvalho, funcionário da mesma loja, confirma. "Não chegou a cair parte do teto, mas não sabemos de onde caiu tanta água." Na Khelf, a água escorria do teto com tanta força que estourou a iluminação e deixou o estabelecimento no escuro e totalmente alagado. Entre funcionários e clientes, havia cerca de 30 pessoas na loja neste momento. O pânico foi geral. Os funcionários contam que todos que estavam no estabelecimento correram assustados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não registrou nenhuma vítima. A polícia informou que alguns frequentadores do shopping se aproveitaram da confusão para saquear as lojas, obrigando a administração a interditar o setor. O gerente de um quiosque do McDonald?s que fica na área fechada afirma que os clientes saíram correndo quando começou o barulho. "Ninguém sabia se era assalto ou tiro", diz. "Os que estavam aqui queriam sair. E quem não sabia, queria entrar para ver o que era." Por meio da Assessoria de Imprensa, o shopping negou o ocorrido nas lojas Khelf e Dune?s, restringindo o problema apenas à parte do teto na frente da C&A. A empresa também nega que tenha havido saques em lojas. ZONA OESTE O Shopping Bourbon, na Pompeia, ficou alagado, assim como muitas ruas do Sumaré e da Vila Madalena. Muitos perderam os carros, que foram levados pela enxurrada que tomou conta da Rua Turiaçu. O clássico entre Corinthians e Portuguesa, no Estádio do Pacaembu, precisou ser adiado. Durante o temporal, o número de chamados foi tão grande que os bombeiros encontraram dificuldades para atender toda a cidade.