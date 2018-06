Temporal deixa 25 mil pessoas sem luz em Minas Gerais

As tempestades que atingiram Minas Gerais no fim da segunda-feira, 15, deixaram pelo menos 25 mil pessoas sem energia elétrica. Até a manhã desta terça, 16, o fornecimento de energia ainda não foi restabelecido, segundo informações da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Cerca de 440 funcionários da Cemig estão trabalhando para normalizar o fornecimento até o fim do dia. As tempestades que atingiram parte do Estado na tarde de segunda, com ventos chegando a quase 50 km/h, causaram vários estragos, principalmente nas cidades de Betim e Contagem, as mais afetadas com a falta de luz. A falta de luz começou na tarde de segunda, quando cerca de 98 mil consumidores ficaram sem energia elétrica. A queda de energia aconteceu após redes de transmissão serem atingidas por árvores, descargas elétricas e a forte chuva, segundo a Cemig. Estiagem Enquanto moradores da região metropolitana de Belo Horizonte sofrem com os prejuízos causados pelas fortes chuvas, no norte de Minas Gerais cerca de 99 municípios estão com decreto de situação de emergência por conta da estiagem em vigência, desde julho, segundo dados da Defesa Civil do Estado.