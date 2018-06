Temporal deixa 49 cidades gaúchas em situação de emergência

No Rio Grande do Sul, 49 municípios estão em situação de emergência por causa dos temporais das últimas semanas, segundo informações do Globo Notícia. As regiões Norte e Noroeste do Estado são as mais atingidas. Em Santa Rosa (RS), a chuva ainda não deu trégua e os sinais dos estragos estão por toda a região. A Defesa Civil distribuiu lonas para cobrir telhados arrancados pelas rajadas de vento, que chegaram a 120 km/h. Em Três de Maio, algumas casas ficaram totalmente destruídas. As famílias estão abrigadas no ginásio de esportes. A cidade ainda está sem água e energia elétrica.