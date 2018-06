Temporal deixa mais de 28 mil casas sem luz no RS

Um temporal com rajadas de ventos de até 120 quilômetros por hora derrubou torres de transmissão de energia elétrica, na madrugada desta terça-feira, 12, deixando 28.835 imóveis sem luz nas regiões norte e nordeste do Rio Grande do Sul. De acordo com a assessoria de imprensa da Rio Grande Energia (RGE), a falta de energia atinge os municípios de Ronda Alta, Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos, Palmeira das Missões, Santa Rosa, Três Passos, Santo Angelo, Nova Prata, Caxias do Sul, Erechim e Cruz Alta. Ainda segundo a RGE, 176 equipes trabalham nos reparos. A previsão é de que o fornecimento esteja totalmente restabelecido até as 14h30.