Temporal deixa quatro mortos em Teresina Quatro pessoas de uma mesma família, entre elas duas crianças, morreram no desabamento de uma casa provocado pela forte chuva que atingiu Teresina, no Piauí, na madrugada desta sexta-feira, 23. Segundo a TV Globonews, parte da areia de um morro deslizou, soterrando a casa onde dormiam José Francisco dos Santos, Ivanildes de Assis e as duas filhas do casal, Mariana, de 7 anos, e Maria, de 5. O filho mais velho, de 12 anos, foi salvo pelos vizinhos. Outras 20 casas próximas estão ameaçadas e a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que fará vistorias para avaliar quais construções devem ser interditadas. Maranhão Mais de 150 pessoas ficaram desabrigadas por causa da forte chuva que atingiu a região de Imperatriz, no Maranhão. O nível do Rio Tocantins já subiu seis metros acima do normal. Segundo a Defesa Civil, o número de desabrigados pode aumentar se o tempo continuar chuvoso. A Prefeitura cadastrou 550 famílias que estão em área de risco. Os desabrigados estão no Parque de Exposições da cidade. No ano passado, 250 famílias ficaram desabrigadas. A Defesa Civil acredita que esse número será superado nos próximos dias.