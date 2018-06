Temporal deixa três pessoas mortas em cidade do Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Três pessoas morreram na terça-feira, 9, durante um temporal na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, segundo informações da Defesa Civil do Estado.

Um carro tentou passar por uma ponte durante a enxurrada e foi arrastado pelas águas, provocando as mortes. Horas depois o veículo foi encontrado dentro de um riacho em Arroio, no fim da tarde. As vítimas tinha idades entre 73 e 76 anos.

Segundo balanço da Defesa Civil Estadual, as chuvas que atingiram o Estado desde a última segunda-feira, 8, já afetaram 39 cidades. Deste total, 19 já decretaram situação de emergência. Foram afetadas 113.128 pessoas, entre elas 2.358 estão desalojadas e outras 712 estão desabrigadas.