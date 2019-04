Temporal deixa uma pessoa morta no litoral de São Paulo

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu no temporal que atingiu a Baixada Santista neste domingo, 28. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sob duas vítimas em São Vicente, mas apenas uma foi socorrida a tempo pelo SAMU.

As maiores ocorrências foram registradas em Santos, onde as rajadas de vento chegaram a 150 km/h. De acordo com a Defesa Civil, houve 31 quedas de árvore até às 5h30. Nesta segunda, 29, a cidade sofre com interdições no trânsito devido à falta de energia elétrica.

As chuvas que caíram no domingo também atingiram São Paulo. A cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, segundo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A aproximação de uma frente fria à capital paulista ocasionou pancadas isoladas com forte intensidade no Campo Limpo, Santo Amaro, na Zona Sul, e em pontos isolados do Grande ABC, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista.

Por conta das chuvas, uma árvore caiu em Pinheiros, bloqueando a rua Dr. Manoel Carlos F. de Almeida, e um poste caiu no cruzamento da Av. Interlagos com a Av. Yervant Kissajikian, segundo a SPTrans.

Para os próximos dias, deve predominar o céu nublado e não há expectativa de chuvas significativas na Capital, segundo a CGE.