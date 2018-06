Temporal deve atingir Região Sul nesta terça-feira

SÃO PAULO - O choque térmico entre o ar quente que está sobre toda a região e o ar polar trazido por uma frente fria vai deixar o dia com nuvens muito carregadas deve provocar temporais em todos os estados da Região Sul nesta terça-feira, 9, segundo o Climatempo.

As rajadas de vento mais intensas podem variar de 70 a 100 km/h. Volumes de chuva podem ser acumulados em poucas horas. No Rio Grande do Sul, o risco de temporal alto já pela manhã. Santa Catarina e Paraná ficam mais sujeitos a temporais na tarde e noite de hoje.

Também há risco de fortes pancadas de chuva nos estados das regiões sudeste e centro-oeste. O risco de temporais é maior São Paulo e em Mato Grosso do Sul, por conta do calor e da aproximação de uma nova frente fria. Nestes estados, as rajadas de vento e a quantidade de chuva serão maiores do que nos demais estados do Sudeste e do Centro-Oeste.