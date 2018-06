Temporal provoca morte no RS

PORTO ALEGRE - Um outdoor caiu sobre um automóvel e matou um passageiro durante um temporal no final da tarde desta quarta-feira, 29, na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre.

A vítima, identificada pela Brigada Militar como Florindo Henlich, de 77 anos, estava no banco do carona de um Corsa com placas de Igrejinha, cidade do interior do Rio Grande do Sul. O motorista e outro passageiro não se feriram.

O vendaval da capital gaúcha e da região metropolitana não foi o único do dia no Estado. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, rajadas de vento viraram um automóvel, deixando três pessoas levemente feridas, e destelharam uma escola e um ginásio de esportes.

Para esta quinta-feira permanece a perspectiva de chuva forte e queda de granizo no Rio Grande do Sul.