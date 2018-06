Temporão defende longo prazo para combater a dengue O ministro da Saúde, José Temporão, disse, nesta sexta-feira, que não faltam recursos para o combate à dengue no País. Durante café da manhã com empresários no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o ministro disse que a questão da dengue é a necessidade de um plano de combate de longo prazo. Temporão reclamou do fato dos cidadãos combaterem o mosquito da dengue durante o verão, mas, no inverno, esquecerem dos cuidados que devem ser tomados, causando assim novos surtos a cada verão. O ministro lembrou que a dengue não é um problema só do Brasil, mas de toda a América Latina. Temporão também conversou com os empresários sobre acordos entre hospitais e a ajuda privada.