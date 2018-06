Temporão e Nilcéa distribuem preservativos em Copacabana O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e a ministra Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéa Freire, distribuíram neste domingo, 8, na Praia de Copacabana, no Rio, preservativos e folhetos explicativos sobre doenças sexualmente transmissíveis e a Aids. A mobilização é por conta dos Jogos Pan-americanos, que terão início nessa semana e levarão ao Rio atletas e turistas. Temporão e Nilcéa caminharam pelo calçadão e ajudaram estudantes do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio e da Universidade Veiga de Almeida a fazer a entrega do material. Durante todo o Pan-americano e também os Jogos Para- Pan americanos, que serão em agosto, o Ministério da Saúde irá distribuir 600 mil camisinhas. A partir desta quinta-feira, quem desembarcar no Aeroporto Tom Jobim vai receber o folheto educativo e preservativo.