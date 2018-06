Tempos de travessia Avenida Tucuruvi, próximo da Rua Caranguejo: 10 segundos Avenida Higienópolis, no cruzamento com Avenida Angélica: 12 segundos Rua da Consolação, altura do nº 1.787: 15 segundos cada via Avenida Paulista, cruzamento com Rua Augusta: 15 segundos Avenida Paulista, em frente do Conjunto Nacional: 44 segundos Avenida Brigadeiro Luís Antônio, cruzamento com a Rua Cincinato Braga: 16 segundos Avenida Rio Branco, cruzamento com a Avenida Ipiranga: 21 segundos