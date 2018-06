Tendência é Lula ir a debates apenas no 2º turno, diz Dilma A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse, em entrevista no Palácio do Planalto, que a tendência é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar de debates na TV apenas no segundo turno. A ministra avaliou que em debates com muitos candidatos há dispersão e o candidato em atividade, que ocupa cargo de governador ou presidente, torna-se o centro das discussões. "Eu não tenho posição definida. Acho que essa será a tendência", afirmou. "Os debates que têm mais possibilidades de confrontos e posições e avaliações de diferenças são os debates no segundo turno", disse. A ministra destacou que em eleições passadas candidatos que disputavam o segundo mandato de presidente ou governador pouco se interessavam pelo debate. Ela fez uma referência indireta ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Acho que há uma lógica nesta questão. Outros candidatos em momentos anteriores fizeram avaliação se valia ou não ir a debate".