Tênis e judô vencem basquete Enquanto o basquete é um fracasso, com menos de 300 inscritos, o tênis já tem 3 mil alunos matriculados no projeto clube-escola e campeonatos organizados para a revelação de novos talentos. "Tem modalidade que realmente não emplaca. E o basquete foi uma. O desinteresse é geral em todas as unidades", comentou o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman. Em clubes da zona sul e da zona norte também há aulas com turmas de esportes pouco comuns nas aulas de educação física da rede municipal, como rúgbi, polo aquático, ginástica olímpica e judô. "Com o tempo vamos mapeando o que é do interesse da população em geral. No caso do judô, por exemplo, já percebemos que tanto crianças quanto adultos adoram", acrescentou Feldman.