''Tentamos reanimá-la'', diz bombeiro

O cabo Gildásio de Souza Alves, de 38 anos, do Corpo de Bombeiros, primeiro a prestar atendimento a Isabella de Oliveira Nardoni, diz que a menina teve uma parada cardiorrespiratória logo após a queda. "Tentamos reanimá-la seguindo os protocolos de atendimento a traumatizados", diz o bombeiro. Abaixo, os principais trechos da entrevista concedida ontem, por telefone, ao Estado: O que o sr. viu ao chegar? Quando chegamos ao prédio já havia pessoas no local. Assim que atendi a garota, constatamos parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimá-la seguindo os protocolos de atendimento a traumatizados. A menina tinha ferimentos? Tinha escoriações no rosto. Havia alguma lesão que chamou sua atenção? Nada de anormal. A gente não repara muito. Como foi a remoção da garota? Quando a médica (dos bombeiros) chegou, a garota já estava na unidade de resgate. Ela deu início a outros procedimentos de reanimação, aplicou algumas drogas e seguimos para a Santa Casa. Quanto tempo durou o trajeto? Foi tudo muito rápido. Seis minutos no máximo. Em algum momento a garota respondeu às tentativas de reanimação? Tentamos várias vezes, mas não tenho condições de dizer isso. Quem monitorava era a médica.