Tentando escapar de fogo, morador morre ao se jogar de prédio

Um morador de um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio, morreu na madrugada desta sexta-feira, 3, ao se jogar do 10.º andar para tentar escapar do local que estava em chamas. De acordo com testemunhas, Luiz Antonio de Oliveira, travesti conhecido como Luísa Campbell, de 22 anos, não conseguiu escapar do fogo e se jogou após se assustar com uma explosão causada pelo incêndio. O travesti Andréia Albertini, que em abril se envolveu em uma confusão com o jogador Ronaldo Fenômeno, que dividiu o quarto e sala com a vítima há quatro meses, mora continua morando no mesmo prédio e testemunhou o desespero de Oliveira. "Ela estava na janela e pedíamos para ela não se jogar. Acho que a causa do incêndio pode ter sido um cigarro acesso. Uma vez, quando dividíamos o mesmo apartamento, ela dormiu com um cigarro acesso e pegou fogo no sofá, mas eu consegui apagar", disse Albertini. Após a tragédia, o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas no apartamento. O caso será investigado pela 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana.