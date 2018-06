Tentativa de assalto a padaria acaba em tiroteio no Rio Uma tentativa de assalto contra uma padaria em Copacabana, no Rio de Janeiro, mobilizou a polícia e terminou em tiroteio na manhã desta segunda-feira. Quatro homens tentaram roubar o estabelecimento, que fica na esquina entre as ruas Santa Clara e Toneleros, mas foram surpreendidos por policiais militares quando abordavam os funcionários. Na troca de tiros, ainda dentro da padaria, um bandido foi baleado. Ele chegou a ser levado ao Hospital Miguel Couto, mas não resistiu e morreu. Outros dois ladrões fugiram para a garagem de um prédio, na Rua Barata Ribeiro, próximo à Rua Constante Ramos, mas foram rendidos pelos policiais. Um dos criminosos também foi baleado e o quarto bandido ainda é procurado. Ele pode ter se escondido em outro edifício que foi cercado pela polícia. Dois policiais também ficaram feridos durante a perseguição. Um carro usado pela Polícia Militar ficou com a lataria e os vidros perfurados.