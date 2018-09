Tentativa de assalto em hospital deixa três feridos em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio ocorrido na tarde desta quinta-feira, 6, dentro do Hospital Conceição, situado no bairro Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, ao menos quatro homens armados tentaram realizar um assalto a um carro-forte da transportadora de valores Prosegur que havia recém chegado à instituição hospitalar.

O bando teria ingressado no hospital pela porta lateral usando máscaras cirúrgicas para não serem identificados. Na ação os criminosos trocaram tiros com os seguranças onde três pessoas ficaram feridas, entre elas, uma mulher que estava no saguão do hospital, uma funcionária e um vigilante. As vitimas foram conduzidas para atendimento no Hospital Cristo Redentor, do mesmo grupo hospitalar Conceição, localizado a poucas quadras do local do crime. O estado de saúde das vitimas não foi informado.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, os criminosos teriam fugido em veículo de cor prata pela Avenida Assis Brasil, uma das principais da zona norte, em direção ao município de Canoas, na região metropolitana da capital. Informações preliminares apontam que os bandidos não conseguiram efetuar o assalto com sucesso. As câmeras de segurança do Hospital Conceição serão periciadas e poderão ajudar na identificação dos criminosos.

Uma das testemunhas que presenciou o tiroteio disse que aguardava a mãe que tinha ido visitar uma irmã que está internada na instituição há uma semana. “Ouvi uns tiros e uma correria. Tava aqui fora e vi um carro arrancando em alta velocidade. Foi tudo muito rápido”, disse a jovem assustada que preferiu o anonimato.