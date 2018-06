Tentativa de assalto em shopping deixa seis feridos em Pernambuco

Atualizada às 21h03

JABOATÃO DOS GUARARAPES - Uma tentativa de assalto a dois carros-fortes que abasteceriam uma agência bancária do Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, deixou seis pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira, 2.

O tiroteio, entre os seguranças e os assaltantes, aconteceu no estacionamento do centro de compras, na sua entrada principal, e as balas atingiram a área interna. Pelo menos seis veículos que estavam estacionados também foram atingidos pelos disparos.

De acordo com a Polícia Militar, oito homens participaram da tentativa do assalto. Eles ocupavam dois carros e fugiram. Foram feridos três vigilantes e três clientes que se encontravam na área interna do shopping, nas imediações de uma casa lotérica, cuja área foi isolada.

O tiroteio provocou tumulto e pânico entre os frequentadores do shopping. Houve correria, lojas foram fechadas e pessoas chegaram a se jogar no chão, com medo de serem atingidas pelas balas. Os bandidos não teriam conseguido levar dinheiro dos carros-fortes.

Recuperação. Dos seis feridos, Joana Pacheco, de 90 anos, é a que inspira mais cuidados. Ela foi baleada no abdome e passou por cirurgia no Hospital da Restauração, onde, até a noite desta segunda, ainda se encontrava na sala de recuperação.

Natanan Vieira Barros, de 27 anos, e José Amaro da Silva, de 54, também passaram por cirurgia no mesmo hospital e apresentam quadro estável. Barros levou um tiro na região lombar e Silva teve ferimentos no braço, perna e abdome.

Dayvson Carlos Feitosa, de 29 anos, sofreu fratura do fêmur e foi atendido no Hospital Otávio de Freitas. Seu quadro de saúde era estável. José Fernando da Silva, de 47 anos, foi ferido no lado esquerdo do rosto, e Maria de Lourdes da Silva, 55, teve ferimento leve no antebraço direito. Os dois foram socorridos e receberam alta ainda nesta segunda.