Tentativa de fuga em Bangu vira motim Uma tentativa de fuga resultou em motim, na noite desta terça-feira, na Penitenciária Esmeraldino Bandeira, que abriga cerca de mil detentos, no complexo de Bangu, zona oeste. A assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que o problema está restrito a um dos pavilhões da unidade, cercado pela polícia. O fornecimento de água e luz foi cortado. De acordo com a secretaria, dois agentes penitenciários foram feitos reféns, mas não haveria feridos. O motim começou depois que um grupo de presos tentou fugir, por volta das 18 horas. Contidos por PMs que atiraram para o alto, eles dominaram os agentes penitenciários, que teriam sido amarrados a grades de celas. Negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope), grupo de elite da PM, foram para o local, mas os presos amotinados exigiam que as negociações só fossem iniciadas na manhã desta quarta-feira.