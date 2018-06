Tentativa de furto de combustível causa vazamento de óleo em Angra dos Reis

RIO - Uma tentativa de furto de combustível no oleoduto Orbig, da Transpetro, instalado entre os municípios fluminenses de Angra dos Reis e Duque de Caxias, causou um vazamento de óleo no distrito de Mangaratiba, localizado em Angra. Em comunicado oficial, a subsidiária de logística da Petrobrás, a Transpetro, responsável pela operação do oleoduto, informou que o óleo atingiu um córrego da região.

O volume vazado não foi informado pela empresa, que mantém técnicos na região do incidente e ainda calcula as proporções do ocorrido. Segundo a Transpetro, o vazamento já foi contido e equipes de contingência estão no local. As autoridades ambientes foram informadas, de acordo com a estatal.