Tentativa de içar barco é retomada no Paranoá

A equipe que trabalha na retirada do barco Imagination do Lago Paranoá, em Brasília, retomou as atividades por volta das 7h30 deste domingo. O trabalho foi comprometido após uma lancha colidir na sexta-feira com a embarcação. O homem que a pilotava foi encaminhado pela Marinha a uma delegacia.

Segundo o tenente-coronel Negrão, a lancha atingiu dois balões de flutuação utilizados para o içamento. Os balões atingidos tinham capacidade para levantar até 6 mil kg. Na manhã deste domingo, a equipe trabalha para reposicionar os balões de maneira a dar continuidade à retirada do barco.

O Imagination naufragou no último domingo e deixou nove vítimas.