Tentativa de resgate de presos deixa três mortos no Pará Uma fracassada tentativa de resgate de assaltantes de banco presos na Penitenciária de Americano III, localizada no município de Santa Izabel do Pará, a 45 quilômetros de Belém, no Pará, deixou três mortos, um deles cabo da Polícia Militar. O grupo de bandidos estava escondido na mata que cerca a penitenciária, na madrugada desta quarta-feira, 16, quando foi surpreendido por uma ronda de policiais militares. Na troca de tiros, o PM Eron Cardoso Miranda, de 33 anos, foi baleado na cabeça e morreu na hora. O maranhense Pedro Silva Moreira, de 31 anos, que tinha passagem pelo sistema penal, e um outro homem ainda não identificado foram os outros mortos. O coronel Sandro Queiroz, diretor da penitenciária, informou que os outros integrantes do bando conseguiram fugir, embrenhando-se na mata. Eles deixaram para trás uma submetralhadora, uma pistola 380, além de um alicate que serviria para cortar o arame que cerca a penitenciária.