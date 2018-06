Tentativa de roubo a carros-fortes faz um morto em SP Uma tentativa de roubo contra dois carros-fortes da Brink´s Segurança e Transporte de Valores Ltda., ocorrida por volta das 19 horas de segunda-feira, na altura do quilômetro 149 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi-Mirim (SP), terminou com um funcionário da empresa morto. Segundo a Polícia Rodoviária, os criminosos estavam em pelo menos três veículos, entre eles um Santana Quantum. Armados de metralhadoras, os assaltantes ainda tentaram fechar a rodovia para facilitar a ação contra os veículos blindados. Vários disparos foram feitos contra os carros-fortes, o que provocou a reação dos seguranças. Os motoristas de dois caminhões, de um furgão e de um veículo de passeio também foram atingidos no tiroteio e encaminhados para os prontos-socorros de Jaguariúna e Santo Antonio de Posse. Dois deles serão transferidos para a cidade de Campinas. Funcionários da concessionária Renovias ajudaram no atendimento aos motoristas. O segurança da Brink´s que sobreviveu aos ferimentos foi levado para o Hospital Municipal de Mogi-Mirim. O outro morreu no local. A quadrilha fugiu sem nada roubar.