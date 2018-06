Tentativa de seqüestro acaba em tiroteio e morte em SP Policiais militares de Embu das Artes, na Grande São Paulo, foram informados na madrugada deste sábado, através de um telefonema anônimo, que um seqüestro estava em andamento na Rua Volta Redonda, no Jardim Vista Alegre. Várias guarnições da PM seguiram para o local e um grupo suspeito, que lá se encontrava, se dispersou. Um dos fugitivos invadiu uma residência vizinha, escondendo-se num dos quartos. A residência foi cercada, houve tiroteio e o homem, ainda não identificado, foi baleado. Segundo a PM, ele teria disparado inicialmente contra os policiais, que revidaram. O suspeito morreu u quando era levado ao pronto socorro. Na procura do restante do bando, a polícia chegou à uma residência na Rua Aracaju, onde havia três mulheres. Nessa casa foram encontras trouxinhas de cocaína e crack. As três mulheres foram presas e autuadas em fragrante na delegacia central de Taboão da Serra, onde foi instaurado inquérito policial de seqüestro, resistência à prisão, morte, porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes.