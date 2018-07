Tentativa de seqüestro causa 4 mortes em Santos Uma tentativa de seqüestro provocou pânico na população do bairro do Gonzaga, um dos mais movimentados da cidade, deixando três seqüestradores mortos e um estudante, atingido nas costas por uma bala perdida durante o tiroteio. A polícia acredita que cerca de 20 pessoas fortemente armadas com metralhadoras, fuzis e escopetas participaram da operação, que começou nesta terça-feira pela manhã, com o seqüestro do guarda-noturno do edifício de luxo Coral, localizado na Avenida Washington Luís, na zona nobre da cidade. Depois, seqüestraram os pais do guarda e os três foram mantidos em cativeiro até a noite desta terça-feira, quando o funcionário retornou, sob ameaça, às suas funções. O alvo dos bandidos era Eleodoro Alves da Costa, de 46 anos, dono de uma casa de câmbio e morador do edifício. Ele foi atraído por volta das 22 horas pelo guarda até a garagem do edifício. Ao perceber que era um assalto, a vítima gritou por socorro e foi levada ao seu apartamento, onde os marginais recolheram dinheiro e objetos de valor. Eles passaram quase duas horas no local e, ao tentarem sair levando o empresário, foram surpreendidos pela polícia, que havia sido avisada por vizinhos. Ao chegarem ao local, as primeiras viaturas foram recebidas a tiros, que partiam de várias direções, e revidaram. O socorro chegou logo, e poucos depois eram 60 policiais e 20 veículos da polícia no local, que foi transformado numa praça de guerra. Ao final, três ladrões haviam morrido, sendo que dois foram identificados: Fábio Tamulis e Eliênio Pereira do Nascimento, ambos de 25 anos, e Edilson de Santana Reis, 34 anos. Todos moradores na zona leste de São Paulo. Bala perdida O estudante Thiago Simões Costa, de 23 anos, havia saído de casa para passear com seu cachorro, quando começou o tiroteio. Ele foi alvejado por uma bala perdida e morreu ao ser encaminhado ao hospital. Ele estava se preparava para prestar vestibular para o curso de comércio exterior. No tiroteio, três policiais e três pessoas que passavam pelo local foram feridos sem gravidade. Na perseguição aos bandidos, vários carros foram atingidos por disparos.