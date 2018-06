Tentativa de trazer embarcação à superfície é suspensa em Brasília

SÃO PAULO - Os bombeiros suspenderam por volta das 19h desta quinta-feira, 26, a operação para retirar o barco Imagination do fundo do Lago Paranoá, em Brasília. A embarcação naufragou no último domingo, 22.

Veja também:

Corpo da 9ª vítima de naufrágio é resgatado

Galeria de fotos dos trabalhos de resgate

De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, a tentativa recomeçará às 7 horas amanhã. Hoje foram inflados os dois primeiros balões dos quatro disponíveis para a operação. A embarcação se moveu, mas os balões não ficaram na posição esperada e terão que ser reposicionados amanhã.

A nona vítima naufrágio foi resgatada na noite de quarta-feira, 25. As equipes encontraram o corpo por volta das 23 horas, nas proximidades onde o Imagination afundou.

Nesta segunda-feira, 26, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou a lista com os nomes das nove vítimas (veja abaixo).

- João Antonio Fernandes Rocha, de 7 meses

- Flavia Daniela Pereira Dornel, de 22 anos

- Ester Araujo de Oliveira, de 10 anos

- Vicente Carneiro de Sousa Neto, de 36 anos

- Paulo de Mello, de 39 anos

- Adail de Souza Borges, de 45 anos

- Valdelice de Souza Fernandes, de 36 anos

- Robinson Araújo de Oliveira, de 29 anos

- Hadnilton José de Oliveira, de 31 anos