Terça-feira violenta nas estradas federais em Santa Catarina

Terça-feira foi um dia violento nas estradas federais no estado de Santa Catarina. Somente na BR-101, três acidentes em Palhoça, na Grande Florianópolis, deixaram o saldo de seis mortos e três feridos. Em 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas estradas federais 13 acidentes, com um total de 7 óbitos e 23 pessoas feridas. O acidente mais grave ocorreu às 19 horas de terça-feira, na altura do quilômetro 87,5 da BR-101, em Barra Velha, no litoral norte. Quatro ocupantes de um Honda Civic, de Indaiatuba(SP), entre eles duas crianças, morreram após o veículo sair da pista e capotar. As vítimas foram identificadas como Humberto Maurúbio, 34 anos, que estava ao volante, Giovanna Aragão Maurúbio, 1, Karolina Oliva Maurúbio, 10, e Juliana Ramalho de Aragão, 20. Duas horas depois, o motoqueiro Adriano Bordignhon de Oliveira, 19, que pilotava uma Honda, da cidade de Paulo Lopes(SC), morreu ao bater lateralmente em um Renault Sandero, de Cachoeirinha (RS), no quilômetro 241 da BR-101, em Palhoça(SC). A condutora do Renault, Liane Stroschein, 56, saiu ilesa. Entre as 10h30 e 12 horas, outros dois acidentes, um na altura do quilômetro 231 da BR-101, também em Palhoça, e outro no quilômetro 195,5 da BR-470, em Pouso Redondo, região central do estado, deixaram um saldo de 2 mortos e 3 feridos. Na BR-470, o motorista de um Gol, de placas de São Carlos(SC), identificado como Jaílson Pereira da Silva, 35, morreu ao bater de frente contra um caminhão Scania, de Joinville(SC). Na BR-101, em Palhoça, o acidente envolveu três caminhões. A vítima fatal foi identificada como Júlio César Mongerotd, 23, que estava ao volante de um Mercedes Benz, modelo L1620, de Três Cachoeiras(RS).