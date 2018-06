Terceirizados do DER saqueiam caminhão Grupo de funcionários terceirizados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Rio, que fazia serviço de manutenção na Via Dutra, participou na manhã de ontem de saque a um caminhão que transportava latas de molho de tomate. O veículo tombou após colidir na traseira de um carro, próximo de Belford Roxo. A ação foi flagrada por imagens aéreas da TV Globo. O DER informou que os funcionários foram identificados e serão afastados.