Teresina tem recebido produto sem condições Parte dos donativos destinados a vítimas das chuvas em Teresina foi para o lixo. O material doado, principalmente por particulares, estava sem condições de uso, segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura. "Recebemos colchões velhos que não têm mais serventia, por exemplo. Se alguém deitar num colchão daqueles, vai pegar uma doença respiratória. Muitas vezes, no afã de doar, as pessoas não olham as condições dos produtos", explicou a secretária de Comunicação de Teresina, Cristiane Ventura. Segundo ela, algumas roupas doadas também não podiam mais ser usadas. "Somente o que tem condições vai para doação", frisou. Havia a suspeita de que um lote de água mineral doado pela Prefeitura de São Paulo estivesse vencido. A Defesa Civil Municipal de Teresina esclareceu que o produto foi vistoriado e ficou constatado que duas caixas, com 12 garrafas cada uma, estavam a poucos dias do vencimento. "Isso pode acontecer por conta do transporte, mas as caixas nem foram distribuídas", garantiu o diretor da Defesa Civil Estadual, Jorgenei de Alves.