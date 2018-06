Teresina vai investigar desvio de alimentos O prefeito de Teresina, Sílvio Mendes (PSDB), pediu abertura de inquérito na Polícia Civil e na PM para investigar a venda de cestas de alimentos que deveriam ser distribuídas para as famílias localizadas em áreas alagadas. A denúncia partiu do vereador Major Paulo Roberto (PRB). O galpão onde estão as cestas foi lacrado.