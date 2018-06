Teresópolis começa a demolir imóveis em áreas de risco após tragédia

SÃO PAULO - A Prefeitura de Teresópolis inicia nesta quinta-feira, 10, as primeiras demolições em áreas de risco afetadas pelas chuvas na região serrana do Rio em Janeiro. Ao todo, 18 imóveis serão demolidos, após vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil. Segundo a pasta, os locais serão reflorestados para evitar futuras ocupações, mas os imóveis só serão demolidos com a permissão dos proprietários.

Cada família que teve a residência condenada pela Defesa Civil poderá receber indenização do governo estadual, se inscrever no programa de aluguel social enquanto são construídos condomínios habitacionais ou participar do programa de compra assistida, em que o morador receberá o valor correspondente à avaliação feita do seu imóvel e o dinheiro só poderá ser aplicado na compra de nova moradia.

Até o momento, 1.590 imóveis foram interditados em Teresópolis e as famílias cadastradas para receber o aluguel social. O próximo passo será a construção das habitações populares.