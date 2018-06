Teresópolis desapropria fazenda para construir 500 casas para desabrigados

RIO - A prefeitura de Teresópolis desapropriou uma fazenda no município para a construção de 500 casas populares, a fim de atender parte dos desabrigados da cidade castigada pelas chuvas. Segundo nota divulgada pela prefeitura, o decreto de desapropriação da fazenda de 190 hectares, localizada no bairro Ermitage, foi assinado nesta segunda-feira, 17.

Com o custo de R$ 24 milhões, as casas começarão a ser construídas em 30 dias e devem ficar prontas até o final deste ano. O prefeito de Teresópolis, Jorge Mario Sedlacek, usou o estado de calamidade pública do município como argumento para a desapropriação.

Cerca de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas e outras 2 mil, desalojadas em Teresópolis por causa das fortes chuvas que caíram na região serrana fluminense na semana passada.