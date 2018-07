Termina bem assalto com reféns no Pará Terminou bem o assalto com reféns em Belém. Os três assaltantes da agência do Banco do Brasil que fugiram e entraram numas loja de celulares, onde mantiveram reféns o dono do estabelecimento e três empregados, libertaram todos e se entregaram à Polícia Militar. Os reféns receberam atendimento médico numa ambulância e passam bem. Os bandidos foram levados para a Seccional Urbana e São Braz, onde ficarão presos. Eles eram liderados pelo bandido conhecido por Darlan, um homicida condenado a 20 anos de prisão pela Justiça do Pará e que estava foragido da Penitenciária de Americano, em Santa Isabel, município da região metropolitana de Belém. Medo e trotes O coronel Antônio Araújo, responsável pelo Comando de Policiamento Metropolitano, afirmou, em uma tentativa de reduzir o pânico entre a população, que há uma "onda irresponsável de boatos e trotes telefônicos" sobre assaltos a bancos e lojas. Ele disse que os policiais estão nas ruas verificando as denúncias sobre assaltos. Mas garante: "há muitos boatos e pouca coisa de fato acontecendo".