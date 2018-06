Termina greve de motoristas e cobradores em Florianópolis

Os motoristas e cobradores de ônibus da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, encerraram na madrugada desta sexta-feira, 3, a greve iniciada às 7 horas da última terça-feira, 31. Segundo informações de representante do Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo (Sintraturb), o fim da paralisação foi decidido em assembleia, por volta das 3 horas.

Os trabalhadores aceitaram a proposta do governo municipal, que ofereceu reajuste salarial de 7% e aumento no valor do vale-alimentação para todos os trabalhadores para R$ 310, retroativo ao mês de maio. Além disso, a estabilidade no emprego será de 120 dias, a partir de maio, e os cobradores vão permanecer com seus empregos, segundo o Sintraturb.

De acordo com o sindicato, entre os seis mil trabalhadores da categoria, cerca de 80% aderiram à greve. Cerca de 200 mil pessoas na Grande Florianópolis ficaram sem o transporte público. A paralisação foi anunciada pela categoria no último dia 25. Essa é a quarta paralisação desde 19 de maio, quando o serviço foi interrompido por 33 horas.