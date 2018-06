Termina nesta sexta prazo para solicitar título de eleitor pela web

Termina nesta sexta-feira, 30, o prazo para que os eleitores solicitem o título de eleitor ou a transferência de domicílio, pela internet, através do projeto Título Net.

Segundo O Tribunal Superior eleitoral (TSE), através do site, o eleitor poderá requerer o alistamento transferência e revisão eleitoral, para as Eleições de 2010, preenchendo o formulário virtual, com todas as informações solicitadas.

Depois de fazer a solicitação pela Internet, os eleitores devem comparecer a um cartório eleitoral, no prazo de cinco dias corridos, munidos da documentação exigida, para concluir os serviços pedidos e receber o título. Em caso de não comparecimento do cidadão, o requerimento será invalidado.

Os documentos exigidos são: carteira de identidade, comprovante de residência, título anterior (se for o caso) e, para os cidadãos do sexo masculino, comprovante de quitação militar.

Título Net

A iniciativa da Justiça eleitoral, criada em 6 de junho de 2009, teve o objetivo de adiantar o processo e evitar possíveis filas nos cartórios. O sistema também permite a atualização online das obrigações eleitorais.

Espera-se, ainda, reduzir os erros de transcrição dos dados, uma vez que as mudanças serão feitas pelo próprio eleitor e conferidas por um atendente.

Título

O prazo para os cidadãos que ainda não solicitaram o seu título de eleitor, ou que desejam transferir o domicílio, termina no próximo dia 5 de maio. A data também é o limite para quem precisa fazer a revisão dos dados eleitorais.

O primeiro turno das Eleições 2010 ocorre no dia 3 de outubro, quando acontecem as eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.