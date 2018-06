Termina neste fim de semana o horário de verão

SÃO PAULO - Acaba neste fim de semana o horário de verão. À 0h de domingo (17), moradores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Tocantins deverão atrasar o relógio em uma hora. Quem for viajar na passagem de sábado para domingo deve ficar atento à mudança.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou que os voos terão seus horários de chegada ajustados ao relógio, que deverão ser atrasados em uma hora em relação ao horário em vigor nos aeroportos dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe. A recomendação da Abear é para que os usuários verifiquem junto às empresas aéreas se seus voos vão sofrer alteração.

Na capital paulista, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão estender suas operações por uma hora. Os passageiros poderão embarcar até a 1 hora do horário novo (2 horas do horário antigo). O Metrô vai reabrir no domingo às 4h40 e a CPTM, às 4h, já do horário novo.

O horário de verão, em vigor desde 21 de outubro, visa a diminuir o carregamento nas linhas de transmissão, subestações e nos sistemas de distribuição, "de forma que o atendimento em períodos de maior consumo, entre 18h e 21h, ocorra com maior eficiência", de acordo com nota no site do Ministério de Minas e Energia. Nos últimos dez anos, a medida possibilitou uma redução média de 4,6% na demanda por energia no horário de maior consumo.