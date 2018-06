Termina o horário de verão; atrase o relógio em uma hora

O horário de verão terminou neste sábado, 16, à meia-noite. Os relógios deverão ser atrasados em uma hora no Distrito Federal e nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Informações preliminares do Operador Nacional do Sistema (ONS) apontam que a redução do consumo de energia nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste deverá ser de 1.557 megawatts, o que representa 4,2% do consumo total nessas áreas. Já na Região Sul, a redução deverá ser de 480 megawatts, o equivalente a 4,8% do consumo. Ainda segundo o ONS, a economia gerada durante os 126 dias de duração do horário de verão foi de cerca de US$ 1 bilhão, valor que poderia ser usado na construção de duas usinas térmicas a gás natural, para atender o consumo de energia das três regiões onde o horário foi adotado. No Distrito Federal, a diminuição no consumo de energia foi de 4%, de acordo com o superintendente de operações da Companhia Energética de Brasília (CEB), Marcus Fontana. "Essa redução representa 36 megawatts, o que equivale ao consumo da cidade do Guará (cidade satélite de Brasília) no período das 18h às 21h", informou. E acrescentou que se não houvesse essa redução, "o consumo poderia chegar a cerca de 900 megawatts, ou mais". Para os outros Estados da Região Centro-Oeste, a redução no consumo estimada pelo ONS é de 4% em Goiás; 3,3% em Mato Grosso; e 4,5% em Mato Grosso do Sul. (Com Agência Brasil)