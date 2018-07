Termina rebelião em Bangu; reféns são liberados Depois de mais de 16 horas, terminou a rebelião no Presídio Esmeraldino Bandeira, no Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Segundo o coronel Cid de Souza, diretor do Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe), os cinco agentes feitos reféns foram liberados. Um agente ferido na perna foi libertado mais cedo para atendimento médico. Os policiais estão fazendo a contagem dos presos.